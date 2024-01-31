الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل فقدت بعض مؤسسات وزارة الثقافة بريقها بعد 2011؟.. نيفين الكيلانى تجيب

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن: "كل الأشخاص القريبين من العمل الإداري والثقافي تعلم جيدًا أن هناك ما قبل 2011 وما بعدها، ونحن غير منفصلين عن المجتمع، بل نحن نمثل جزءً منه، فما طال أجهزة الدولة في تلك الفترة طال أيضًا وزارة الثقافة، كما أن أحداث 2011 تسببت في حالة ارتباك شديدة للدولة على المستوى الثقافي ومختلف مناحي الحياة، والتي امتدت حتى 2014".

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "هناك استعادة للدور الثقافي وعمل جاد يتم على مدار سنوات، وبعد عام 2014 تحديدًا حدث إعادة ترتيب للأوراق، فالثقافة ليست في معزل عن ما يحدث في المجتمع، ونعمل الآن في إطار سياسة الدولة، وأرى أن هناك إنجازات عديدة للوزارات الحكومية في مختلف القطاعات، ونحاول حاليًا أن نضع الثقافة في المكانة التي تستحقها".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حدائق الأهرام محمد الباز اكسترا نيوز

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