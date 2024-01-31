الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تدعم مؤسسات الدولة أنشطة وزارة الثقافة؟.. الكيلانى تجيب لـ"الشاهد" (فيديو)

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن: "فكرة الأولويات في الدولة المصرية مطروحة طوال الوقت، ولكن إذ تحدثنا عن بناء الوعي والإنسان، فهذا دور محوري لوزارة الثقافة إلى جانب الوزارات الأخرى مثل وزارة التعليم والشباب والرياضة، فضلا عن الدور المهم لقطاع الإعلام في تحقيق ذلك الأمر؛ لأنه أداة توصيل الفكر للناس".

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "من يقول إن الثقافة ليست من أولويات الدولة المصري يجب أن يأتي لمشاهدة معرض الكتاب 2024، فنحن بدون دعم الدولة لم نكن نستطيع أن نعد هذا المعرض بشكل فردي، وذلك ينطبق على كافة الأنشطة الفنية والثقافية التي تلقي الدعم الكامل من قبل الدولة؛ لأننا جزء منها، كما أن استراتيجية 2030 التي تنص على تنمية الوعي وبناء الإنسان تعمل على تنفيذها كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع وزارة الثقافة".

وواصلت: "الثقافة مكون أساسي من الشخصية المصرية، ونرى دائما الأطفال في الشوارع والأحياء يلتقطون الحجارة من الأرض ويرسمون بها على الحوائط، فالإبداع الفني يعتبر شيئا فطريا في الشخصية المصرية".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد الدكتورة نيفين الكيلاني الثقافة وزيرة الثقافة الوزارات التعليم الشباب والرياضة الاعلام محمد الباز معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 استراتيجية 2030 الشخصية المصرية

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