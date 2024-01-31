وزيرة الثقافة تكشف لـ"الشاهد" عن أحلامها وطموحتها منذ توليها المنصب (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه "منذ اليوم الأول لي في تولي منصب وزارة الثقافة كانت الأولولية بالنسبة لي هي تغيير ثقافة الناس من خلال قطاع التعليم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكنت أفكر في تحقيق ذلك بحكم عملي في وزارة الثقافة منذ مرحلة دراستي الجامعية".

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "هذا الأمر كان نقطة تلاقي لي مع وزير التربية والتعليم، وذلك منذ أول ساعات حلفنا لليمين، وشجعني على ذلك حينها وصمم على التعاون بين الوزارتين، وهناك بروتوكلات موقعة منذ عام 2015 بين وزارة الثقافية وبعض الوزارات الأخرى، ولكن لم تكن مفعلة، وراجعنا بعضها جيدا وقررنا البدء مع "التعليم".

وواصلت: "تم توقيع بروتوكول بشأن تنظيم يوم فني في المدارس، وكان هناك العديد من الأشخاص المشككين حول ما نفعله، ولكن آلية التنفيذ التي وضعناها داخل الوزارة أجبرت الناس على العمل؛ لأنه كان يوما كاملا للنشاط الفني والرياضي أيضا، فأصبح التوافق بين ثلاث وزارات، فالهدف هنا هو بناء الإنسان، لأن الأطفال لديهم مواهب فنية أو رياضية، والمدرسة هي المنتجة لخامة ومستقبل الإنسان".

وتابعت: "هذا البروتوكول مستمر وخاضع للمتابعة من قبل القائمين عليه من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب القائمين عليه من المتخصصين في مجالات الفنون المختلفة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم اختيار العديد من نماذج المدارس التي تم تأسيس بها غرف خاصة لإقامة هذه الأنشطة، كما نجحنا في إعادة نواة المسرح المدرسي مرة أخرى، وكل ذلك بجانب المشروع الاستثمار لوزارة الثقافة، ودور السينما وعلاقتها بالدخل القومي للدولة المصرية".