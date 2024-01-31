وزيرة الثقافة لـ"الشاهد": عرضنا سلسلة "رؤية" في 22 معرضا بالمحافظات المختلفة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن "العام الحالي شهد تجميعنا لجميع الكتيبات الصغيرة التي صُدرت ضمن سلسلة "رؤية" في 22 معرضا بالمحافظات المختلفة، وتم طباعتها في مجلد واحد صغير، لا يزيد عن 200 صفحة وسهل التنقل".

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "قررنا داخل وزارة الثقافة أن نطرح سلسلة "رؤية" إلكترونيا في الخطة القادمة، حتى يكون الانتشار أكبر وأوسع، وتكون المعلومة سهلة الوصول بدلا من شراء الكتاب".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.