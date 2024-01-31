المايسترو أحمد عامر يكشف عن كواليس حفل تكريم محمد فوزى فى الأوبرا

تحدث المايسترو أحمد عامر، عن تفاصيل تحضيره لحفل تكريم الموسيقار الراحل محمد فوزي الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وقال عامر، في حوار خاص مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، إنه بدأ العمل على الحفل قبل شهرين من موعده، وأنه جمع كل ما يتعلق بتاريخ محمد فوزي من أعماله وأغانيه وتعاوناته مع نجوم الغناء، وأنه اختار برنامج الحفل بحيث يشمل مختلف مراحل حياته الفنية، من القديم إلى الحديث، وأضاف أنه انتقى المطربين الذين يناسبون أداء أغاني محمد فوزي، وأنه بدأ معهم البروفات التي كشفت عن الفكرة الإبداعية للحفل.

وأشاد عامر، بموسيقى محمد فوزي، ووصفها بأنها حديثة ومرنة، وأنها تتحدى الزمن والموضة، وأعرب عن إعجابه بلحن أغنية طير بينا يا قلبي، وقال إنه يبدو وكأنه صنع اليوم وليس منذ عقود، وكذلك أثنى على الدويتوهات التي قدمها محمد فوزي مع ليلى مراد وشادية، وقال إنها تحمل مزيجا رائعا من الحنان والحيوية.