معرض الكتاب| محمد بنيس يتحدث عن الأماكن التي صنعت موهبته الشعرية

استضافت قاعة ديوان الشعر ضمن محور اللقاء الشعري بقاعة بلازا 1، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، فاعلية اللقاء الشعري بحضور الشاعر المغربي والأكاديمي الدكتور محمد بنيس وتدير اللقاء الكاتبة والناقدة الأكاديمية الدكتور هدى عطية.

وردًا على سؤال "ماذا عن الأمكنة التي صنعت شعرية محمد بنيس؟"، قال الشاعر المغربي محمد بنيس، إنَّه: "لا مكان خارج الشعر، فلغتي لغة أهل فاس وهي أقدم من القاهرة، فهي عصارة الثقافة المغربية بتنوع أشكالها من المعمار إلى الموسيقي، علمتني "فاس" أن أنصت، خاصة أن المكان يعلمنا الإنصات، والزمان يعلمنا الرؤية، ولكن الأبعد هو الشعر، هو مكانا غريب".

وتابع: "أنا مثل أبناء جيلي دخلنا المدرسة متأخرين فدخلنا الكتاب بعد عشر سنوات.. دخلت المدرسة 1958، وكنت مع أطفال أصغر مني كنت أحب الرياضيات، حياتي كانت الرياضيات، وكان بجوارها القراءة فتعرفت على أبو القاسم الشابي، وبعده جبران، ومن بعد جاء ديوان المتني كانت هذه العوالم أثرها كبير على، وبسرعة تعرفت على نيتشة في كتاب هكذا تكلم زرداشت.

واختتم: "القراءة علمتني الكلمات، والأخيرة علمتني أرى العالم، فعلاقتي باللغة متعلقة بفهم القصيدة التي تستقل ببنيتها وعالمها عن كل الأنواع الأدبية الأخرى.

معرض القاهرة للكتاب 2024

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

IMG-20240131-WA0037

IMG-20240131-WA0034