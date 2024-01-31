الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

باحثون في ندوة بمعرض الكتاب: قناة السويس أثبتت نجاحها وسط الحروب والصراعات العربية والعالمية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت قاعة الشعر محور المؤسسات الثقافية بلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، ندوة مناقشة "قناة السويس بين الفرص والتحديات مع أهميتها بين مصر والعالم"، بحضور  الدكتور محمد أحمد الشاذلي، والدكتور حسين عشري أحمد فايد، وعبد التواب عبد اللطيف حجاج، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ويدير الندوة الدكتور مازن القطري.


وقال الباحثون والمتخصصون، إنَّه على المستوى الإقليمي - وفي إطار التغيرات الشاملة التي تشهدها المنطقة العربية والتي من أهمها السعي نحو تحقيق السلام الشامل بين العرب وإسرائيل - فإنه من المتوقع تزايد أهمية قناة السويس الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة السياسية لمصر التي سيتم تركيزها مستقبلا على التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وزيادة حجم العلاقات السياسية المصرية مع مختلف دول العالم.

وأكد الباحثون خلال ندوة مناقشة "قناة السويس بين الفرص والتحديات مع أهميتها بين مصر والعالم" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنَّ القناة أثبتت قدرتها على مواجهة الـ 3 أزمات التي كادت أن تعصف بها وهي أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - (19) التي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانئ العالمية عامي 2021 و2022، وأزمة جنوح السفينة (إيفر) جيفين التي نجحت قناة السويس في تسييرها خلال 6 أيام في مارس 2021 والحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت 24 فبراير 2022 واستمرت حتي الآن.

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سمر نديم ترفع علم فلسطين في معرض الكتاب

 

 

 

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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بمعرض القاهرة الدولي للكتاب قناة السويس بين الفرص والتحديات تحقيق السلام الشامل بين العرب وإسرائيل فيروس كورونا الجديد معرض الكتاب

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