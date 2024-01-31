الناقدة هدى عطية: محمد بنيس أبرز الشعراء المغاربة الذين واصلوا تجديد القصيدة المغربية المعاصرة

شهدت قاعة ديوان الشعر محور اللقاء الشعري بلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 فعالية اللقاء الشعري بحضور الشاعر المغربي والأكاديمي الدكتور محمد بنيس وتدير اللقاء الكاتبة والناقدة الأكاديمية الدكتور هدى عطية.

وقالت الكاتبة والناقدة الكاتبة والناقدة الأكاديمية الدكتور هدى عطية، في مقدمتها لحوار الشاعر المغربي والأكاديمي الدكتور محمد بنيس: "أحيي الجهد البالغ الذي يبذله القائمون على هذا الحدث الثقافي الكبير، فكل الشكر لوزارة الثقافة، وللهيئة المصرية العامة للكتاب، ممثلة في رئيسها د. أحمد بهي الدين".

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضافت: "اسمحوا لي أن أجمع بين التحية والعرفان حينما أذكر الصديقة الأصدقاء الشاعر أحمد الشهاوي، والشاعر عادل سميح، فقد شرفوني بالاختيار، ولبوا أحد أحلامي التي طالما أملت في أن يصبح حقيقة مؤكدة، وهو الجلوس في معية المثقف والناقد والشاعر الكبير الدكتور محمد بنيس".

وتابعت: "سعادة غامرة أن نكون في معيته؛ ليس فقط لأن محمد بنيس من أبرز الشعراء المغاربة الذين واصلوا تجديد القصيدة المغربية المعاصرة كتابة ونقدا، وأسهموا بالتبعية في تجديد القصيدة العربية، وفي تثويرها، وتطويرها مغامرة ومغايرة، ولكن أيضا، لأنه من المثقفين العرب الذين تشبثوا بجدوى الشعر، في زمن التصحر الثقافي الذي أتى على الاخضر واليابس في أرض الثقافة العربية، حيث غاب السؤال وتم تهميش المعرفة، ولم يعد للمثقف المكانة اللائقة به باعتباره منتجا للرأسمال الرمزي، الذي في غيابه يفقد الإنسان القيم ويفقد إنسانيته وخصوصا في ظل هذا الجموح الرهيب للهيمنة والعولمة والتكنولوجية".

معرض الكتاب

واستكملت: "أمام هذه الانتكاسة الحضارية والثقافية يفتح محمد بنيس، أفقا شعريا وثقافيا مهما عمادة السؤال المعرفي، والبحث عما يميز ماهية الشعر وجوهره عن كينونته التي تعيد للعالم وهجه الوجودي، وتجعل أرض اللغة تشع بشموس الأبدية، فقد أدرك صاحب ( يحرقون الحرية ) أنه لا سبيل لها الا بمطاردة هذا الكائن اللغوي بأبعاده الجمالية والفنية، مطاردة إبداعية، ونقدية البحث استخدم الكثير أيضا. في الآن نفسه من خلال مؤلفات نقدية أضافت الشيء الكثير للممارسة النقدية العربية، وأضاءت دروب الشعر المغربي المعاصر، وتحولت إلى مرجع أساس في هذا المجال، أضف إلى هذا انخراطه المبكّر في السجالات النقدية والبيانات الشعرية، فتجربته الشعرية والنقدية والكتابية لم تزده إلا حضورا قل نظيره، فهو دائم الحضور في الأنطولوجيات واللقاءات الشعرية العالمية، كما ترجمت أعماله".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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