رغم تساقط الأمطار.. توافد الزوار على معرض الكتاب فى يومه السابع (صور)

تساقطت الأمطار داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وكانت الأجواء داخل المعرض مبهجة، والتقط الزائرون الصور التذكارية مع ذويهم تحت الأمطار تخليدًا لذلك اليوم.

واستمتع الزائرون بيومهم رغم الأمطار التي لم تمنعهم عن زيارة المعرض في يومه السابع، وبدأ الأطفال باللهو واللعب تحت الأمطار في أجواء تملؤها السعادة والبهجة مع ذويهم، وذكر أحد الزائرين أنه استمتع بالعروض التي يقدمها مسارح معرض الكتاب، وقال إنه سيحضر كل عام بعدما شاهد الأجواء الاحتفالية.

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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