الطفولة والأمومة: ورش عمل للأطفال على هامش معرض القاهرة الدولي

قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ العديد من الفاعليات والأنشطة التوعوية للأطفال وأسرهم وذلك على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والتي تقام هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة".

ونظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشتي عمل للأطفال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "اعرف حقك" استهدفت 260 طفل، هدفت إلى توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري والقانون بشكل مبسط من خلال بعض الألعاب والرسوم.

التوعية بالخدمات المقدمة

كما قام المجلس بتنفيذ ورشة عمل أخرى للتوعية بالخدمات المقدمة من نجدة الطفل 16000 بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة استهدفت 100 طفل من الأطفال المترددين على المعرض كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم، فضلا عن تنفيذ ورشة عمل للأطفال ذوي الإعاقة استهدفت 40 طفل بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.

وفى ذات السياق، نظم "المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع "هيئة إنقاذ الطفولة" ورشة عمل توعوية للأطفال على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، تناولت وشة العمل المبادئ الاساسية لحقوق الطفل، مسلطة الضوء على الحقوق التي كفلها لهم الدستور المصري وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن أهم المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كما شجعت الجلسة المناقشات الحية بين الأطفال بحضور اثنين من الأطفال الرواد في الحملات مع "هيئة إنقاذ الطفولة"، مسلطة الضوء على دورهما الحيوي في تشكيل التأثير الاجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.



الجمعيات الأهلية

وفى سياق أخر نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية بحي منشأة ناصر، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم بمبادئ حقوق الطفل والتربية الإيجابية فضلا عن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وذلك من خلال التوعية بالأنشطة الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي والتي ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن رفع وعي الاخصائيين الاجتماعيين ومنسقى الجمعيات الأهلية بحقوق الطفل هو أمر ضروري للحد من العنف ضد الأطفال سواء العنف البدني أو النفسي، وتنشئتهم تنشئة سليمة بما ينعكس على صحتهم النفسي.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب