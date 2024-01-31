الرعاية الصحية: بروتوكولات تعاون لدعم السياحة العلاجية.. وتكشف مقومات مصر لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالميًا

حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في الخدمات الصحية لفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية وجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر، وبخاصةً الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي، والتى ستساهم في استمرار تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف هيئة الرعاية الصحية، جذب كبرى الاستثمارات وتنمية السياحة العلاجية في مصر لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي بها.

مقومات مصر من السياحة العلاجية

وكشفت الهيئة عن المقومات التي تحتاجها مصر لتصبح ضمن الـ10 دول عالميًا في السياحة العلاجية، لتحقق مكانة قوية ضمن أفضل الدول عالميًا في مجال السياحة العلاجية.

وبدوره قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مصر لديها البنية التحتية الصحية المتطورة بأعلى معايير الجودة العالمية ومجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية والحاصلة على الاعتمادات العالمية والشهادات المعترف بها دوليًا.

فرق طبية مؤهلة

وأضاف أن الهيئة لديها فرق طبية مؤهلة وخاصة في التخصصات النادرة والدقيقة، وهو ما يسهم في جذب الوافدين الأجانب، لما تتمتع به هذه الفرق من خبرة وكفاءة في مجالات مختلفة مثل الجراحات التجميلية، الأسنان، العلاج الطبيعي والأمراض القلبية وغيرها من التخصصات الأكثر طلبًا في السوق الافريقي والعربي والدولي وكذلك الأكثر جذبًا لهم.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه يمكن تعزيز جاذبية مصر في مجال السياحة العلاجية من خلال تقديم القيمة المضافة، من خلال توفير حزم شاملة تشمل العلاج الطبي، والإقامة، والنقل، والجولات السياحية، والترفيه، كما يمكن توفير خدمات مثل اللغات المتعددة، والدعم اللوجستي لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل.