الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: بروتوكولات تعاون لدعم السياحة العلاجية.. وتكشف مقومات مصر لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالميًا

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية

حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في الخدمات الصحية لفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية وجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر، وبخاصةً الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي، والتى ستساهم في استمرار تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف هيئة الرعاية الصحية، جذب كبرى الاستثمارات وتنمية السياحة العلاجية في مصر لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي بها.

مقومات مصر من السياحة العلاجية

وكشفت الهيئة عن المقومات التي تحتاجها مصر لتصبح ضمن الـ10 دول عالميًا في السياحة العلاجية، لتحقق مكانة قوية ضمن أفضل الدول عالميًا في مجال السياحة العلاجية.

الرعاية الصحية توقع بروتوكول لتدريب مقدمي الخدمة الصحية على إدارة وتشغيل المعامل الطبية والأشعة

وبدوره قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مصر لديها البنية التحتية الصحية المتطورة بأعلى معايير الجودة العالمية ومجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية والحاصلة على الاعتمادات العالمية والشهادات المعترف بها دوليًا.

فرق طبية مؤهلة

وأضاف أن الهيئة لديها فرق طبية مؤهلة وخاصة في التخصصات النادرة والدقيقة، وهو ما يسهم في جذب الوافدين الأجانب، لما تتمتع به هذه الفرق من خبرة وكفاءة في مجالات مختلفة مثل الجراحات التجميلية، الأسنان، العلاج الطبيعي والأمراض القلبية وغيرها من التخصصات الأكثر طلبًا في السوق الافريقي والعربي والدولي وكذلك الأكثر جذبًا لهم.

txt

الرعاية الصحية: نستهدف جذب كبرى الاستثمارات وتنمية السياحة العلاجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه يمكن تعزيز جاذبية مصر في مجال السياحة العلاجية من خلال تقديم القيمة المضافة، من خلال توفير حزم شاملة تشمل العلاج الطبي، والإقامة، والنقل، والجولات السياحية، والترفيه، كما يمكن توفير خدمات مثل اللغات المتعددة، والدعم اللوجستي لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل.

الرعاية الصحية الاستثمارات الصحية تحسين جودة الخدمات مجلس التعاون الخليجي تنمية السياحة العلاجية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية توقع بروتوكول لتدريب مقدمي الخدمة الصحية على إدارة وتشغيل المعامل الطبية والأشعة

الصحة تبحث مع "الإمارات" تعزيز التعاون فى مجال البحوث الصحية وبحوث الجينوم وصناعات الأدوية

بدء فعاليات ورش العمل لتطوير قدرات مفتشى مصانع المستحضرات الطبية

الصحة تبحث توفير خدمات الأشعة لـ«المنشآت الصحية الخضراء» بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية

الرعاية الصحية: نستهدف جذب كبرى الاستثمارات وتنمية السياحة العلاجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

الصحة: نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية فى مصر يزيد على المعدل العالمى

الطفولة والأمومة: تقديم استشارات نفسية مجانية وخدمات توعوية بأساليب التربية الإيجابية بمعرض الكتاب

الرعاية الصحية تشارك في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2024"

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين