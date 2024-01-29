الطفولة والأمومة: تقديم استشارات نفسية مجانية وخدمات توعوية بأساليب التربية الإيجابية بمعرض الكتاب

قالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن مشاركة المجلس هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 يأتي في إطار نشر الرسائل التوعوية للأطفال وأسرهم فيما يخص قضايا الطفل ونبذ العنف ضدهم ومناهضة كافة الممارسات الضارة التي قد يتعرضون لها، فضلا عن توفير خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية والإرشاد الأسري وأساليب التربية الإيجابية الخاصة بالأطفال والمراهقين والرد على استفسارات الزوار من خلال متخصصين في هذا المجال.

وأضافت "عثمان" أن جناح المجلس القومي للطفولة والأمومة A13 المتواجد بقاعة الطفل استقبل عدد 5200 زائرا من الأطفال وأسرهم من رواد المعرض للاستفسار عن الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة وحملات التوعية والمبادرات التي ينفذها المجلس فضلا عن الخدمات المقدمة من قبل خط نجدة الطفل 16000 ودوره في استقبال البلاغات الخاصة بالعنف ضد الطفل والتدخلات لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

خط نجدة الطفل

وأشارت "عثمان" إلى أنه تم توزيع 2100 منشور توعوي يتضمن معلومات عن خط نجدة الطفل 16000، والمبادرات التي ينفذها المجلس وخاصة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية لافتة إلى أن مشاركة المجلس بالمعرض ستساهم بشكل كبير في تعريف المواطنين بالدور الهام الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة وقنوات التواصل الفعال معه والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي تحمل شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» وذلك في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

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