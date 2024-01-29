أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

تزايد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، وذلك بعد ما أعلنته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن فيروس كورونا «كوفيد 19» ما زال موجودًا.

أعراض متحور كورونا الجديد

أكد الأطباء والخبراء المتخصصين أن أعراض الإصابة بمتحور JN.1 الجديد تشمل؛ السعال المستمر والذي يعد من الأعراض المشهورة للمحور الجديد، وكذلك البرد والذى يعتبر أيضا عرض حيث أنه يمكن ملاحظة أعراض نزلات البرد، مثل سيلان الأنف أو انسدادها.



كما تشمل الأعراض أيضًا ألم الحلق الذي تم الإبلاغ عنه من قبل بعض الحالات، والصداع الذي يمكن أن يعاني منه بعض الحالات المصابة بـ فيروس كورونا المتحور الجديد.



وتشمل أعراض الإصابة بالمتحور الجديد؛ الإسهال، وضيق التنفس الخفيف الذي قد يعاني منه بعض الحالات في بعض الأحيان، بالإضافة إلي الحمى والآلام الشديدة في الجسم، وكذلك التعب والإرهاق المصاحب لتلك الأعراض.

تأثير متحور كورونا الجديد على الحوامل والأطفال

أكد المتخصصون أن متحورات فيروس كورونا وعلى رأسها المتحور الجديد، تؤثر بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل أو اللاتي حملن مؤخرًا معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

وبالنسبة لخطورة الإصابة بمتحور فيروس كورونا فى فئة الأطفال، فإن الخبراء أكدوا أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

