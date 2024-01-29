الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء فعاليات ورش العمل لتطوير قدرات مفتشى مصانع المستحضرات الطبية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلنت هيئة الدواء المصرية​​، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمصر (CO Egypt ‏WHO) بدء سلسلة من ورش العمل والتدريب الميداني داخل مواقع التصنيع؛ للعمل على تطوير الأداء المهني لمفتشي المصانع واطلاعهم على المستجدات العالمية في أحدث أساليب التفتيش على المصانع ومتابعة آليات التصنيع.

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وشهد انطلاق ورش العمل والتدريب الميداني، للعاملين بهيئة الدواء المصرية، بمقر الهيئة بالمنصورية، د.رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات والدكتورة مني معروف منسق الشؤون الصيدلية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور جوي جوس المستشار لمنظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد، والدكتور كريس ستابس المستشار لمنظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد.

التفتيش على مصانع المستحضرات الطبية 

قالت هيئة الدواء المصرية، إن التدريب يتضمن جزءا من الموضوعات ذات الصلة بالتفتيش على مصانع المستحضرات الطبية والأدوية كما يتضمن جزءا آخر ميدانيا في المصانع عن طريق محاكاة عملية التفتيش، ومراقبة المفتش من الهيئة أثناء عمله لضمان تطابقه مع أحدث المعايير العالمية.

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلي والدولي، تماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع وسلسلة التصنيع وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

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الدواء ورش العمل قدرات مفتشي المصانع التفتيش المصانع آليات التصنيع

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