الصحة تبحث توفير خدمات الأشعة لـ«المنشآت الصحية الخضراء» بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع فينتشنزو فنتريسيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ناقشت خلال الاجتماع رؤية الشركة المستقبلية للتعاون مع مصر في المجال الصحي، واستراتيجية الشركة لدعم القطاع الصحي في مختلف البلدان العربية، وتحديدا في مصر.

المبادرات الصحية

وأضاف «عبدالغفار» أن بحث مع ممثلي الشركة، المشروعات المستقبلية في المجال الصحي ومساهمتها في المبادرات الصحية، وأنشطة الشركة في منطقة الشرق الأوسط، ومساهمتها الفعالة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

وناقشت الوزارة، تعزيز التعاون في مجال تطوير الخدمات التشخيصية والتدخلية من خلال توفير الأجهزة الحديثة لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب تعزيز الشراكة من خلال تقديم مقترحات لإنشاء مراكز إحالة إقليمية للأشعة التشخيصية والتداخلية في مصر.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزارة بحتث خلال الاجتماع تعزيز التعاون في دعم الخدمات العلاجية، والتدريبية، والبحثية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال رفع كفاءة العاملين بأقسام الأشعة في المستشفيات، وعقد دورات تدريبية على أحدث أنظمة التشخيص الدولية.

واستطرد أن الاجتماع تضمن بحث المساهمة في الأبحاث والدراسات التي أجرتها فيليبس في مجال تطوير الأجهزة والأنظمة الطبية، علاوة على المساهمة في تطوير خدمات الأشعة المتنقلة من خلال توفير وحدات التصوير بالرنين المغناطيسي المتنقلة لتقديم الخدمة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما ناقشت الوزارة التعاون مع الشركة في تطوير أقسام الأشعة في بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، حيث أن فيليبس لديها أحدث البرامج في إدارة والتحكم بأقسام الأشعة والرعاية «عن بُعد» علاوة على بحث توفير خدمات الأشعة لـ«المنشآت الصحية الخضراء» بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.