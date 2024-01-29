الصحة: نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية فى مصر يزيد على المعدل العالمى

حصل "الدستور" على أحدث تقرير صادر عن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان عن الموقف الحالي لترصد مرض الإنفلونزا الموسمية خلال نهاية العام الماضى وبداية عام 2024.

وكشف التقرير عن أنه بحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن نشاط الإنفلونزا في التزايد عالميًا مع الإبلاغ عن زيادة النشاط في نصف الكرة الشمالي، أما بالنسبة للموقف القومي لترصد الإنفلونزا بجمهورية مصر العربية، فإن عدد العينات التي تم فحصها خلال الأسبوعين 49-50 لعام 2023 بلغت 1350 عينة من كل برامج ترصد الإنفلونزا على المستوى القومي.

كما كشف التقرير عن إجراء 230 عينة إيجابية للإنفلونزا بنسبة إيجابية لفيروسات الإنفلونزا 17%، منها عدد 157 عينة من النوع Flu AHINIpdm09 بنسبة 68 وعدد 65 عينة من النوع Flu B بنسبة 28% وعدد 8 عينات من النوع Flu AH3 بنسبة 4% من إجمالي العينات الايجابية التي تم تصنيفها.

فيروسات الإنفلونزا الموسمية

وأكد التقرير أن نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية في الأسبوعين 49-50 على المستوى المحلى يزيد على المعدل العالمي، كما أن نتائج الفحص الفيروسي من كل البرامج تشير إلى أن نسبة الإيجابية للإنفلونزا في الأمراض التنفسية الحادة هذه الفترة تقل عن نسبة الأسبوعين السابقين 47-48 من عام 2023، حيث كانت نسبة الإيجابية 19.6% من العينات المفحوصة.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى القطاع الوقائي وبرنامج ترصد الإنفلونزا بالأطباء المعالجين والمتعاملين مع المرضى بضرورة الالتزام بالتوصيات وأهمها؛ ضرورة إعطاء عقار التامينيل خلال أول 24 ساعة لأى نوع من الأمراض التنفسية الشديدة وحسب بروتوكول التعامل مع حالات الأمراض التنفسية الحادة دون الانتظار للنتائج المعملية.

وشددت على ضرورة أن يقوم الأطباء بالعيادات الخارجية والاستقبال السؤال عن تاريخ السفر للخارج خلال 14 يوما للاكتشاف المبكر لحالات متلازمة الشرق الأوسط، وكذلك السؤال عن التعرض والمخالطة للطيور خلال 14 يوما للاشتباة بحالة مرض إنفلونزا الطيور، خاصة للمرضى الذين يعانون من الأعراض التنفسية الحادة.

تطعيم الفريق الصحي

كما أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة تطعيم الفريق الصحي بطعم الإنفلونزا الموسمية خصوصًا العاملين بوحدات العناية المركزة وأقسام العزل والاستقبال.

وطالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة عدوى الأمراض التنفسية بالمستشفيات، خصوصًا في أقسام الطوارئ والعزل والعناية المركزة وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.