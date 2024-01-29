الرعاية الصحية: نستهدف جذب كبرى الاستثمارات وتنمية السياحة العلاجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين هيئة الرعاية الصحية وإحدى الشركات الطبية الإماراتية، بهدف جذب الاستثمارات والمستثمرين في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المساندة المتعلقة بالمجال الصحي، وبخاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز السياحة العلاجية في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث" 2024، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".

الاستثمار في الخدمات الصحية

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في الخدمات الصحية وتقديم الدعم والاستشارات الإدارية، وأوضح أن هذا التعاون سيساهم في فتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية وجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر، وبخاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي، وسيساهم أيضًا في استمرار تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشار إلى أن الهدف من هذا التعاون هو تطوير نظام الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في هذا المجال.

وتابع الدكتور السبكي: أنه نستهدف جذب كبرى الاستثمارات وتنمية السياحة العلاجية في مصر لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي بها، مؤكدًا أيضًا حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية الدائم على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتعاون المستدام على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحقيق التحول الشامل والمستدام في هذا المجال، ومنها العمل المشترك مع شركة إيكو ميديكال لتعزيز التحسين المستمر والابتكار في قطاع الرعاية الصحية ومواكبتها أحدث التطورات والمعايير العالمية.

واتفق الجانبان، من خلال توقيع بروتوكول التعاون على قيام الشركة الإماراتية بجذب وجلب الاستثمارات بمختلف أشكالها وأنواعها إلى هيئة الرعاية الصحية في مصر، بما في ذلك الاستثمار في المجال الصحي والطبي، وكذلك تقديم الخدمات المساندة والداعمة لهذا القطاع في جميع محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية في مصر.

الفرص الاستثمارية

واتفق الجانبان، أيضًا على قيام الشركة الإماراتية بجذب الفرص الاستثمارية إلى هيئة الرعاية الصحية من خلال التعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات والشركات والأفراد، بما في ذلك القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يشمل ذلك تنظيم الأحداث واللقاءات والاجتماعات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين بطريقة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من توقيع البروتوكول، وتتوافق مع رؤية هيئة الرعاية الصحية في دعم خطط ومسارات تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى تلك الخدمات بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.

وحضر توقيع البروتوكول، عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة، إلى جانب ممثلي شركة إيكو ميديكال الإماراتية.