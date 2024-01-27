السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: لأول مرة جناح يمثل القطاع الصحي الحكومي بمعرض آراب هيلث لعرض إمكانات الدولة

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بمتابعة الاستعدادات الجارية لمشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024.

وأشاد  رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالفرصة التي يمثلها المعرض والمؤتمر للهيئة لعرض إمكانات الدولة الصحية وفرص الاستثمار في محافظات التأمين الصحي الشامل، حيث ستقدم الهيئة جناحًا يُمثل القطاع الصحي الحكومي المصري لأول مرة في هذا المعرض البارز، ويتضمن الجناح مجموعة من العروض التقديمية والعروض التوضيحية التي تستعرض التحسينات والتطويرات التي تم تحقيقها في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأضاف السبكي، أنه ولأول مرة يتم استخدام تقنية الواقع المعزز لعمل جولات افتراضية لرواد معرض آراب هيلث داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في مصر وتعريفهم بإمكاناتها لجذب السياحة العلاجية، إضافة إلى أنه سيتم إطلاق خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد بجناح هيئة الرعاية في معرض آراب هيلث وإتاحة إمكانية مناقشة وعرض الحالات الصحية على خبراء مصريين باستخدام تقنية الهولوجرام.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن آراب هيلث تعد منصة مثالية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية، وأنه يمكن للهيئة من خلال هذا المعرض استكشاف أحدث الابتكارات الطبية والتقنيات العالمية وتبادل المعرفة مع الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وبالتالي، يُعد هذا المشاركة فرصة حقيقية لتحقيق أهداف مصر 2030 في تطوير وتعزيز القطاع الصحي وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: أنه تعكس مشاركة هيئة الرعاية الصحية في معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 التزامها القوي بتعزيز الصحة والرفاهية في مصر وتعميق التعاون العربي والعالمي في مجال الرعاية الصحية، وتأمل الهيئة في أن تتيح هذه المشاركة فرصًا جديدة للتعاون والتبادل العلمي وتعزيز الابتكارات الطبية لتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والمجتمع العربي بشكل عام.

يشار  إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، ينعقد بحضور أكثر من 50 ألف زائر، وأكثر من 2000 عارض من كبرى الجهات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، كما سيتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في الصناعة لتعزيز الرعاية الصحية التي تركز على المرضى، كما أن الجناح الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض آراب هيلث 2024 هو جناح رقم (C.C 129) Sheikh Maktoum Entrance، ولمشاهدة تفاصيل الجناح على قناة اليوتيوب الخاصة بهيئة الرعاية على الرابط التالي: 

مؤتمر الصحة العربي آراب هيلث التأمين الصحي جولات افتراضية الواقع المعزز السياحة العلاجية

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