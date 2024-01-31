الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة تبحث مع "الإمارات" تعزيز التعاون فى مجال البحوث الصحية وبحوث الجينوم وصناعات الأدوية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

عقد وفد بوزارة الصحة والسكان اجتماعًا مع الدكتور عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن بحث تعزيز سبل التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية على أحدث التقنيات الطبية والصحة الرقمية، وكذلك التعاون في مجال البحوث الصحية، وبحوث الجينوم وصناعات الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية، وأيضًا توطين صناعة الدواء عربيًا لتحقيق الأمن الدوائي للشعوب العربية.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث دعم الأشقاء الفلسطنيين في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، والعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتقديم الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين من القطاع.

مجال الصحة الواحدة

وتابع «عبدالغفار» أنه تمت مناقشة التعاون في مجال الصحة الواحدة One Health Strategy وما حققته الدولتان في مجال صحة الإنسان والحيوان ومكافحة مقاومات مضادات الميكروبات وسلامة الغذاء والمياة والتغير المناخي، إلى جانب التعاون في مجال الوقاية والترصد للأمراض المعدية، وأيضًا مجال مكافحة الأمراض السارية، وغير السارية الأكثر انتشارًا، والتي تسبب عبئًا صحيًا على المجتمع.

وأشار «عبدالغفار» إلى مناقشة موضوعات التغطية الصحية الشاملة، وتجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة «حياة كريمة» والمبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، علاوة على مناقشة الأمور المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة، وتجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي بالقطاع الصحي.

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وقال «عبدالغفار» إن الإجتماع تضمن متابعة ما تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين بالمجال الصحي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والخطط المستقبلية للتعاون بين الدولتين في مختلف مجالات الصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بالنظم الصحية، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والإمارات.

يذكر أن وفد وزارة الصحة والسكان تفقد معرض الصحة العربي بدبي، وزار الجناح المصري في المعرض، ومعرض شركة أكديما، ومعرض الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتفقد منتجات الشركات المصرية، كما تفقد أيضًا معروضات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تفقد جناح دائرة الصحة بدبي.

الصحة البحوث الصحية بحوث الجينوم صناعات الأدوية معرض الصحة العربي الجناح المصري

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