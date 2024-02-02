رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من اكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الأزهرية 2024 عبر منصات التعليم عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم إلكترونيًا بكل سهولة، وقد أوضح قطاع المعاهد، أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، فور اعتمادها والإعلان عنها، عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الامور وطلاب الشهادة الأزهرية 2024 للحصول على النتائج، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وإليكم رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم، وإليكم التفاصيل الكاملة:

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

نعرض لكم في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 إلكتورنيًا:

1 - في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمر الدخول على بوابة الأزهر الشريف أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة بالطالب.

3 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على نتائج الامتحانات.

4 - ثم يقوم المستعلم باختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024.

5 - ثم كتابة رقم الجلوس.

6 - ثم كتابة المنطقة التابع لها الطالب.

7 - واخيرًا يقوم المستعلم بالضغط على استعلام.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية 550 درجة.