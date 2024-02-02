الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الابتدائية
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من اكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الأزهرية 2024 عبر منصات التعليم عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم إلكترونيًا بكل سهولة، وقد أوضح قطاع المعاهد، أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، فور اعتمادها والإعلان عنها، عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الامور وطلاب الشهادة الأزهرية 2024 للحصول على النتائج، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وإليكم رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم، وإليكم التفاصيل الكاملة:

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

نعرض لكم في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 إلكتورنيًا:

1 - في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمر الدخول على بوابة الأزهر الشريف أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة بالطالب.

3 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على نتائج الامتحانات.

4 - ثم يقوم المستعلم باختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024.

5 - ثم كتابة رقم الجلوس.

6 - ثم كتابة المنطقة التابع لها الطالب.

7 - واخيرًا يقوم المستعلم بالضغط على استعلام.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية 550 درجة.

  • تقدر درجات الترم الأول للشهادة الابتدائية لــ 275 درجة.
  • تقدر درجات مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.
  • تقدر درجات مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.
  • تقدر درجات مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.
  • تقدر درجات مادة التربية الإسلامية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.
  • تقدر درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.
  • تقدر درجات مادة العلوم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.
  • تقدر درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.
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