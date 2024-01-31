نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

تصدر السؤال عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الأول 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من أولياء الأمور والطلاب، وذلك مع بدء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

يستعرض موقع "الدستور"، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024، وللحصول على النتيجة اتبع الخطوات الآتية:

1- الدخول على بوابة الأزهر الشريف (للدخول اضغط هنـــا)

2- اختيار ايقونة أولياء الأمور

3- اختيار نتائج الامتحانات

4- اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

5- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به

6- ثم كتابة المنطقة التابع لها الطالب

7- واخيرًا الضغط على استعلام

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 للفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية، من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، ومن ثم المراجعة على التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها رسميًا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

- مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة

- مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة

- مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.