الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

تصدر السؤال عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الأول 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من أولياء الأمور والطلاب، وذلك مع بدء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية. 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

يستعرض موقع "الدستور"، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024، وللحصول على النتيجة اتبع الخطوات الآتية: 

1- الدخول على بوابة الأزهر الشريف (للدخول اضغط هنـــا)

2- اختيار ايقونة أولياء الأمور 

3- اختيار نتائج الامتحانات

4- اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي  الأزهري 2024

5- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به 

6- ثم كتابة المنطقة التابع لها الطالب

7- واخيرًا الضغط على استعلام

عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

 

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 للفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية، من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، ومن ثم المراجعة على التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها رسميًا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

- مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة

- مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة

- مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.

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شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

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الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

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