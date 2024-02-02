الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدا في مصر

الطقس
الطقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية، ومن المتوقع أن تشهد المحافظات استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 2-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس في مصر اليوم

أما عن حالة الطقس اليوم الجمعة، من المتوقع أن تشهد أجواء باردة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، كما تتراوح درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى بين (6- 7 درجات مئوية).

ما حالة الطقس غدًا؟

تشهد حالة الطقس غدًا فرصًا لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية).

وتتهيأ الفرصة خلال حالة الطقس غدًا إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تعرضت أحياء متفرقة من محافظة الإسكندرية، لهطول أمطار رعدية يصاحبها رياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنا مع موحة الطقس السيئ التي تتعرض لها المدينة الساحلية منذ 5 أيام.

وتشهد حالة الجو في إسكندرية، طقسا باردا نهارًا شديد البرودة ليلًا وخلال الصباح الباكر، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9، فضلًا عن اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، بينما كشفت آخر إصدارات الأقمار الصناعية تمركز السحب قرب محافظة الإسكندرية وأيضًا مطروح، التي يُصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وثلجية على المحافظتين، ويصاحبها دوى الرعد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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