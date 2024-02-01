الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2024  ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس
حالة الطقس

تستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال اليوم وفق بيان حالة الطقس الذي نشرته وحذرت فيه من استمرار سقوط الأمطار المتفاوتة في عدد من المحافظات.

ننشر في التقرير التالي بيان حالة الطقس اليوم الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤ ودرجات الحرارة في محافظات مصر الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الخميس طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس لمدة أسبوع 

وحذرت الأرصاد في بيانها من استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، كذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

حالة الطقس في الإسكندرية 

وذكرت الأرصاد في بيانها أن حالة البحر المتوسط تكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.75 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
 

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"الأرصاد" حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 31 يناير 2024

درجات الحرارة في محافظات مصر 
 

القاهرة 15 08
العاصمة الإدارية 15 07
6 أكتوبر 15 06
بنها 15 08
دمنهور 15 08
وادي النطرون 15 07
كفر الشيخ 14 08
المنصورة 14 08
الزقازيق 15 09
شبين الكوم 15 08
طنطا 14 08
دمياط 15 07
بورسعيد 16 09
الإسماعيلية 16 07
السويس 16 07
العريش 14 07
رفح 14 07
رأس سدر 16 08
نخل 13 -1
كاترين 9 -3
الطور 18 08
طابا 14 07
شرم الشيخ 19 12
الإسكندرية 15 08
العلمين 14 08
مطروح 15 08
السلوم 13 08
سيوة 13 04
رأس غارب 18 11
الغردقة 18 10
سفاجا 18 10
مرسى علم 19 10
شلاتين 22 14
حلايب 21 13
أبو رماد 21 14
رأس حدربة 21 15
الفيوم 15 07
بني سويف 15 06
المنيا 14 04
أسيوط 15 04
سوهاج 15 05
قنا 17 06
الأقصر 16 06
أسوان 17 08
الوادي الجديد 18 04
أبو سمبل 17 08

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