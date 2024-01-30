الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيول وأمطار غزيرة تضرب رأس البر.. وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

الطقس
الطقس

شهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة تساقطت معها الثلوج في بعض المناطق ، بالتزامن مع “نوة الكرم” التي تستمر لـ 3 أيام.

وتساقطت الأمطار الغزيرة على عدة مناطق بالمحافظة، شملت “رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد”.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن استمرار رفع درجة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة وهطول الأمطار على أغلب الأنحاء منذ الصباح.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع.

وتم رفع حالة الاستعدادات القصوى في الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن في محافظة دمياط، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكسح ورفع مياه الأمطار في شوارع دمياط.

أمطار دمياط أمطار غزيرة رعدية جزيرة رأس البر أحداث دمياط الوحدات المحلية شوارع دمياط

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