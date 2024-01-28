الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يشهد انطلاق البرنامج التدريبي لمسابقة ٣٠ الف معلم

تعليم دمياط
تعليم دمياط

شهد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل تعليم دمياط، انطلاق البرنامج التدريبي للمتقدمين بمسابقة 30 الف معلم، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات دكتور رباب زيدان، مديرعام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.


 

وشهد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،اليوم الأحد، بدء البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين الجدد من معلمي مسابقة 30 ألف معلم، والبالغ عددهم 140 معلم مساعد والتي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام، بمركز التدريب الرئيسي بدمياط الجديدة.

 

وخلال تفقده قاعات التدريب، أشاد وكيل الوزارة بحسن الإعداد والتنظيم لهذه التدريبات، مشيرا إلى أهمية التأهيل والإعداد التربوي للمعلمين الجدد، والذي يواكب التقدم التعليمي في مصر، وحاجة المدارس للكوادر الشابة المؤهلة تربويا ونفسيا وبدنيا، للتربية السليمة لأبنائنا الطلاب وبخاصة في المرحلة الأولى للتعليم الأساسي، باعتبار هؤلاء المعلمين القدوة التي يجب أن يحتذى بها في مدارسنا، مثمنا أهمية دور وزارة التربية والتعليم في استثمار الكوادر التدريبية في تأهيل المعلمين الجدد وإعداد حقيبة تدريبية للتأهيل التربوي، وحقيبة للتأهيل الذهني والبدني، تمهيدا لاجتياز التدريبات والاختبارات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة لإتمام التعاقدات.

 

وأشار وكيل الوزارة أن التدريب التربوي الذي يتم الآن هو تدريب مركزي، تشرف عليه بمحافظة دمياط إدارة التدريب بقيادة مها بدوي ومركز التدريب الرئيسي بدمياط بقيادة مسعد الزيني بمشاركة نخبة من المدربين المختصين في التأهيل التربوي والبدني والنفسي.


 

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