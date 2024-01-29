رغم هطول امطار.. تداول 15 سفينة حاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، رغم هطول امطار غزيرة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

حركة الصادر والوارد في الميناء

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9884 طنا، تشمل: 7002 طن كلينكر و1520 طن يوريا و90 طن اسمنت معبأ و1272 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75166 طنا، تشمل: 48399 طن ذرة و2009 طن خشب زان و2950 طن خردة و390 طن زيت طعام و12603 طن قمح و4000 طن سكر و4815 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 237 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5200 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال في الميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108229 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148831 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5239 شاحنة.

استقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)،التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه