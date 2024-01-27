إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن انطلاق الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى ستستمر حتى ١٢ أبريل ٢٠٢٤، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الشعب.





وتلقت المحافظ، تقريرًا حول نتائج أولى حملات الموجة التى جاءت تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد واللواء عمرو البراوى، مساعد مدير أمن دمياط ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حيث بدأت باصطفاف المعدات المشاركة بالإزالة، كما أسفرت عن إزالة ١٥ حالة بمركز ومدينة فارسكور تابعة لولاية حماية وتطوير نهر النيل بإجمالى مساحة ٢١٤٦ مترا مربعا.





وشددت الدكتورة منال عوض، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة الدورية لتلك المنظومة، حيث رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة ١١ قيراطا من هيئة الإصلاح الزراعى بالإيجار بتبويرها.





جرى التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومسئول هيئة الإصلاح الزراعى بكفر البطيخ، وقاموا بالانتقال إلى الأرض محل التعدى، وبناء عليه، تم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستأجر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.



