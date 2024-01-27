إحالة 9 أطباء وفنيين وعاملين إلى التحقيق في دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفيات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية.

وصرح الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور مساء أمس على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة شمل المرور كلا من مستشفى الزرقا المركزي مستشفى الروضة المركزي ومستشفى ميت أبوغالب المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى الروضة المركزي والمركز الطبى العام بدمياط الجديدة ومركز مبارك الطبى بدمياط الجديدة.



تم متابعة الانضباط الإداري وتواجد جميع الأطقم الطبية على رأس العمل، وتم حصر الموظفين الذين لم يكونوا في أماكن عملهم، بالإضافة إلى ذلك تم التأكد من توفر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية، وكذلك تم فحص الأمان والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى.

تم حصر تواجد الموظفين خلال اليوم، بالإضافة إلى حصر الغيابات والتأخير عن المواعيد الرسمية وجمع الملاحظات حول المتغيبين.

تم إعداد تقرير عن الانضباط الإداري، شمل عرض تحويل ٩ من الموظفين في المستشفيات للتحقيق بسبب غيابهم عن العمل في الفترة المسائية، وتم رفع التقرير للسيد وكيل الوزارة للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.

تم متابعة الانضباط الإداري وتواجد جميع الأطقم الطبية على رأس العمل، وحصر الموظفين الذين لم يكونوا في أماكن عملهم، بالإضافة إلى ذلك تم التأكد من توفر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية، وكذلك فحص الأمان والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى.

تم حصر تواجد الموظفين خلال اليوم، بالإضافة إلى حصر الغيابات والتأخير عن المواعيد الرسمية وجمع الملاحظات حول المتغيبين. تم إعداد تقرير عن الانضباط الإداري.