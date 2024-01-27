السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة تضرب دمياط لليوم الثاني على التوالي (صور)

أمطار
أمطار

شهدت محافظة دمياط لليوم الثاني على التوالي، أمطار غزيرة على شوارع المحافظة.

وضرب المحافظة صباح اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة المناطق، من بينها رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد.
 

كانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد أعلنت استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الأنحاء منذ الصباح

وفي هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع.

امطار أمطار أو سيول أمطار دمياط نوة الكرم إقليم محافظة دمياط

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