إعدام 2.5 طن أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن ضبط واعدام اكثر من 2.5 طن من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الادمي تنفيذا لتعليمات الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية على مستوى المحافظة.



وقامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية بمركز ومدينة فارسكور وكذلك مكاتب الاغذية بالادارت بالمرور على 112منشاة عدد 68 منشاة تدار بدون ترخيص، عدد 9منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها، وتم تحرير 170محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة.

كما تم ضبط 2.250 طن أغذية غير مطابقة للمواصفات وبها الوان صناعية ومجهولة المصدر وتم ضبط 170لتر خل غير صالح للاستهلاك الادمى وتم اعدام 465كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى واعدام 85لتر عسل وزيت طعام سبق استعماله.

كما تم سحب 35عينة اغذية متنوعة لفحصها بالمعمل للصلاحية للاستهلاك الادمى من عدمه.



وقام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بجمصة بادارة كفر البطيخ لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ٩ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط، توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

ومن الجدير بالذكر، أن الوحدة الصحية بجمصة تخدم ١٤٦٩٩ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة في دمياط.