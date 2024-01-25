أول تصريحات مجلس أمناء دمياط الجديدة في تشكيله الجديد

قال الدكتور محمد العرابي، وكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة، إنه تم انتخابه بالتزكية وسيكون هناك طفرة ملحوظة في تطوير كل ما هو متعلق بالارتقاء بمدينه دمياط الجديدة.

وأشار إلى أهمية تشكيل لجان متخصصة من خلال المجلس لوضع رؤية تنمية وتطوير ومتابعة الملفات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة وما يتناسب واحتياجات سكان المدينة.

وأكد "العرابي" ضرورة العمل على الحفاظ على تخطيط المدينة وإظهارها في الشكل الذي يليق بمدينة هي الأجمل والأرقي بين مجموعة المدن الجديدة خصوصًا بما تتميز به من موقع فريد على ساحل البحر المتوسط.



وكان مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، عقد الجلسة الإجرائية الأولى لدورته الجديدة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وافتتح الجلسة المهندس محمدخلف الله رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة، بالترحيب بأعضاء المجلس، متمنيًا لهم التوفيق والسداد للنهوض بالمدينة والمشاركة الفعالة فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة.



وقام بإطلاعهم على القرار الوزارى رقم ( ٩٧٨ ) لسنة ٢٠٢٣م بشأن تشكيل مجالس الأمناء وتحديد إختصاصاتها ومن بينها مدينة دمياط الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بالمادة السادسة من القرار بشأن إنتخاب مجلس الأمناء من بين أعضائه فى أول إجتماع لدور الإنعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسًا له ووكيلين، ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما.



وتم فتح باب الترشح لرئاسة المجلس والوكيلين عن دور الإنعقاد الحالي من بين أعضاء المجلس عن المستثمرين والسكان.

و تقدم الدكتور أسامة حفيلة لرئاسة المجلس، وأسفرت الإنتخابات عن فوز الدكتور أسامة حفيلة برئاسة المجلس بالتزكية، والمهندس محمد انور العرابى وكيلًا أول لرئيس المجلس، والأستاذ سليمان المشد وكيل ثان لرئيس المجلس بالتزكية.

يذكر أن تشكيل مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة للدورة ( ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ ) يتكون من خمسة عشر عضوا، ( ستة ) منهم ممثلين عن جمعية المستثمرين وهم الدكتور أسامة حفيلة، المهندس عبد المنعم قتيلو، المحاسب محمد يحيى قصير الديل، المهندس أحمد الطوبشى، المهندس محمد عبد الغنى، الدكتور محمد العرابى، بالإضافة إلى ( تسعة ) أعضاء ممثلين عن السكان وهم الدكتور أشرف رزق، المهندس محمد التمامى، المهندس محمد صابر، الدكتورة مها محمد، الأستاذ إسلام صميدة، سليمان المشد، الدكتور محمد هيكل، رنا سمك، الدكتور إبراهيم سميسم.



وأوضح رئيس الجهاز، أن الجلسة تضمنت أيضا تشكيل لجنة الخدمات ولجنة تنمية الموارد.



وفي نهاية الجلسة قدم رئيس الجهاز التهنئة لرئيس مجلس الأمناء والوكيلين متمنيا لهم ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد في خدمة المدينة وسكانها فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء.