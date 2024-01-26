تغيبوا عن العمل.. إحالة 10 عاملين فى مستشفيات حكومية بدمياط للتحقيق

شدد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة دمياط، على استمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة، ومتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفيات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية.

وقال الخليل شريف مدير ادارة المتابع بمديرية الصحة بدمياط، أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور، مساء أمس، على عدد من مستشفيات المحافظة شمل المرور كلا من ميت أبو غالب المركزي ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى الرو المركزي ومستشفى الزرقا المركزي.

التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة

وتم خلال المرور متابعة الانضباط الإداري وتواجد كل الأطقم الطبية على رأس العمل، وحصر العاملين غير الموجودين بأماكن عملهم، بالإضافة إلى ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى.

كما تم حصر تواجد العاملين خلال اليوم، بالإضافة إلى حصر الغيابات والتأخير عن المواعيد الرسمية وجمع الملاحظات والمتغيبين، وعمل تقرير عن الانضباط الادارى شمل العرض بتحويل 10 من العاملين بالمستشفيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى الفترة المسائية وتم رفعه لوكيل الوزارة للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.