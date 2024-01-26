الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طقس غير مستقر.. الأمطار تضرب شوارع مدن وقرى دمياط

الطقس
الطقس

شهدت محافظة دمياط على مدار، اليوم الجمعة، أمطارا غزيرة على شوارع المحافظة و موجة من الطقس السيئ في عدة مناطق داخل المحافظة، خاصة في مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

  استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الأنحاء منذ الصباح

وفي هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع.

توقعات هيئة الأرصاد

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيًا في بوغاز عزبة البرج في دمياط.

  خطة عمل لكل القطاعات للتعامل مع أية طوارئ بسبب تغييرات حالة الطقس

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكل القطاعات للتعامل مع أية طوارئ بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول، فضلًا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

وتم رفع حالة الاستعدادات القصوى في الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن في محافظة دمياط، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكسح ورفع مياه الأمطار في شوارع دمياطً حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التعامل مع الأمطار في القرى والمدن 

امطار أحداث دمياط دمياط أمطار دمياط الدكتورة منال عوض

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