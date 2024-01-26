الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استقبال ومغادرة 15 سفينة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14057 طنا تشمل 1077 طن ملح و1700 طن مولاس و9440 طن يوريا و1840 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28261 طن تشمل: 16538 طن ذرة و491 طن خشب زان و3907 طن قمح و4000 طن سكر و1150 طن خردة و2175 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1031 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 140 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2399 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120718 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162010 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6474 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وشبرا وامبابة وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3958 شاحنة.

واستقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

ونجح ميناء دمياط،  في استقبال السفينة ( ONE MEISHAN )،التابعة للخط الملاحي ( ONE )، والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

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