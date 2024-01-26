مركز السيطرة يرصد حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة الدورية لتلك المنظومة، حيث رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة ١١ قيراطًا من هيئة الإصلاح الزراعي بالإيجار بتبويرها.

وتم على الفور، التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومسؤول هيئة الإصلاح الزراعي بكفر البطيخ، وانتقلوا إلى الأرض محل التعدي، وبناءً عليه، تم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستأجر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

وتابعت المحافظ، خلال تفقدها للمركز كل التجهيزات والانتهاء من ربطه بالمركز الرئيسي، كما تابعت آلية العمل به للقيام بمهام التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات بما يحقق التكامل بين كل الجهات المعنية في اتخاذ القرار، ويسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن إقامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ وفي إطار رؤية الدولة وخطتها نحو دعم خطط التنمية المستدامة والتحول الرقمي.