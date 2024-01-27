نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط برقم الجلوس 2024

أكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط الجمعة على استمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، مؤكدًا اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظا على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه يجرى الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.



نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط برقم الجلوس 2024

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوى والتي جرى التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأضاف أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كانت وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتابعت إجراؤها لحظة بلحظة، وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ظلت على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط، مشيدا، بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين مقدمًا الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

وأوضح "عبد الرؤوف" أن هناك تعليمات مشددة طوال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بالعمل على توافر الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة، ومنع اصطحاب التليفون المحمول تمامًا، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يوميًا من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.