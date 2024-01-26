متى رمضان 2024 العد التنازلي.. تفاصيل

متى رمضان 2024 العد التنازلي، من أكثر كلمات البحث انتشارًا عبر محرك “جوجل"، حيث ينتظر الملايين من المسلمين حول العالم شهر رمضان؛ باعتباره الشهر الأعظم بين شهور السنة الأكثر فضلًا وأجرًا، فأوله رحمة وأوسطة مغفرة وأخره عتق من النار، لذا ينتظره المسلمون لاغتنام الفرص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقًا للتقديرات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن أول أيام شهر رمضان في عام 2024 ستكون في 11 مارس المقبل، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

ومن المتوقع أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان في يوم 29 شعبان 1445 هجرية، الموافق 10 مارس 2024، بعد هذا التاريخ، سيتم تحديد ما إذا كان اليوم التاسع والعشرون هو المتمم لشهر شعبان أم سيستمر الشهر حتى اليوم الثلاثين. ورغم ذلك، يشير التقديرات الفلكية إلى احتمالية أن يكون شهر شعبان مدته 29 يومًا.

العد التنازلي لشهر رمضان الكريم

وفقًا للعد التنازلي فإنه يتبقى حوالي 44 يومًا على حلول شهر رمضان الكريم، في 11 مارس 2024 .

دعاء شهر رمضان

اللهم يا ربنا نسألك أن تسلمنا لشهر رمضان الفضيل وأن تسلمه منّا متقبلًا يا كريم، اللهم اجعله لا ينقضي إلى أن تكتب لنا مغفرةً خالصةً تجعلنا فيها في زمرة الصالحين والشهداء والصديقين يا رب العالمين.

اللهم بارك لنا فيما تبقّى من الأوقات القصيرة من رجب وشعبان وبلغنا بفضلك ورحمتك شهر رمضــان من غير أن نَفقــد أو نُفقد إنك أنت اللطيف الخبير، فالطف بقلوبنا وارحمها برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين.