السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رورو مصر.. انتعاشة لحركة تداول البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصبح خط الرورو بين مصر وإيطاليا محور مباحثات رئيس هيئة ميناء دمياط ورئيس شبكة موانئ شرق البحر الادرياتيكي استكمالًا لجهود الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أثناء انعقاد معرض ومؤتمر ترانس ميا 2023 والتي أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم مع السفير  ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo بين مينائى دمياط المصري وتريستا الايطالي، وتلبية لدعوة رئيس شبكة موانئ شرق البحر الادرياتيكي.

قام اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بزيارة عمل لميناء تريستا الايطالي ضمن وفد ضم الربان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بميناء دمياط ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،  ورئيس مجلس الاعمال المصرى الايطالي وشركة بان مارين المشغل المصرى للخط الملاحى وممثلين عن كبرى شركات الحاصلات الزراعية  ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة النقل برئاسة السيد الفريق مهندس  كامل الوزير لتيسير كافة الاجراءات التي من شانها استكمال التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة ايطاليا خاصة فيما يتعلق بالتعاون التجاري البحري بين الدولتين بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بشأن تدشين خط RORO بين الجانبين والذى يبدأ من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا، ويستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيًا ويقلل زمن وصول البضائع من والى أوروبا بما يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة أوروبا نحو القارة الإفريقية.

وتعد تلك الزيارة خطوة تنفيذية مهمة لعقد سلسلة اجتماعات بين المسؤولين من الجانبين والشركات المصرية والايطالية العاملة في التجارة وخدمات الشحن الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا لاستيراد المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة والمنسوجات وعدد متنوع من المنتجات المصرية.

من جهته، أوضح اللواء بحري أحمد حواش، أهمية تلك الزيارة لوضع الآليات التنفيذية النهائية لبدء تشغيل الخط الملاحي بين مينائى البلدين والذي سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية وترويجها في السوق الاوروبي خاصة السوق الالماني والهولندي والمملكة المتحدة الذي يمكن الوصول إليه من ميناء تريستا الإيطالي عبر الشبكة الاوروبية للنقل بالسكة الحديد.

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