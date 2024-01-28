الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط يتفقد كنترول

تفقد المهندس علي عبد الرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحضور إيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة ورحاب البراشي رئيس لجنة الإدارة، للاطمئنان على أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة لليوم الثاني أعمالهم في تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية. 

وأكد "عبدالرءوف" ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.
 

وأوضح أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها، مؤكدا  استمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظا على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه يجرى الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية  ظلت على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط، مشيدا، بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين مقدمًا الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

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