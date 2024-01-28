الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقالة مدرب نادي الزرقا الرياضي بدمياط

الزرقا
الزرقا

شهد ملعب نادي الزرقا الرياضي في محافظة دمياط، واقعة غريبة من نوعها أثناء مباراة كرة القدم للفريق الأول بنادي الزرقا الرياضي والتي جمعته مع فريق شباب أجا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا من الفريقين، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزرقا الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إقالة كابتن أحَمد الشرباصي، المدير الفني لنادي الزرقا الرياضي لكرة القدم من قياده الفريق بين شَوطي اللقاء ليستكمل الفريق مباراته بدون مدير فني.

كما أعلنت إدارة نادي الزرقا الرياضي عبر بيان لها أن إقالة المدير الفني لنادي الزرقا الرياضي بناءً على عدم سيطرته على الفريق، وأن الفريق يخوض لقائه أمام فريق شباب أجا بخَمسة غيابات من قوام الفريق الأساسي من اللاعبين.

تفاصيل الواقعة

من جهته، أعلن الكابتن أحمد الشرباصي، المدير الفني لنادي الزرقا الرياضي، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم نشره عبر صفحة النادي بموقع "فيسبوك"، لا يمت للحقيقة بصلة وأن ما حدث هو تدخل من رئيس مجلس إدارة النادي في تشكيل الفريق بين شوطين المباراة وإصراره على إشراك نجله اللاعب بالفريق الأول رغم رفضه الدفع به ومن ثم تم إجراء التغيير على عكس إرادته على حد قوله مما دفعه إلى الخروج خارج الملعب بين شوطي المباراة وتقديم استقالته إلى مجلس إدارة نادي الزرقا الرياضي والاعتذار عن استكمال مهمته كمدرب فني للفريق الأول.

كما أعلن الكابتن احمد الشرباصي، في بيان له عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تفاصيل ما حدث وحقيقة الخلاف الذي نشب على أرضية الملعب وأنه لا يوافق أي مدير فني على أن يتحمل مسئولية الفريق في وجود تدخل من مجلس الإدارة بهذا الشكل وأنه يكن لجماهير نادي الزرقا الرياضي كل احترام وتقدير.

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