محافظ دمياط تستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث سُبل التعاون

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الأحد، الدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث ناقشا أُطر التعاون لتشديد الرقابة على السلع الغذائية، ومتابعة تلك المنظومة لضمان سلامة وجودة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين.

كما اطلعت على آخر التطورات بمعمل هيئة سلامة الغذاء بميناء دمياط تمهيدًا لافتتاحه، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن المعمل يقع على مساحة 1600 متر وتصل قدرته الاستيعابية إلى 63 ألف عينة سنويًا، ويشمل 4 أقسام للتحليل، الملوثات الكيميائية من متبقيات المبيدات ومتبقيات العقاقير البيطرية، والعناصر الثقيلة والمضافات الغذائية والملوثات العضوية الثابتة، وأضاف أن المعمل يضم ثلاثة أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيروس وبكتيريا وطفيليات، ولفت أيضًا إلى أنه تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الأجهزة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي.





وأكد الدكتور طارق الهوبى أن استراتيجية المعمل تهدف إلى فحص ٢٠٠ عينة يوميًا تشمل الخضروات والفواكه واللحوم والحبوب، كما يستهدف المعمل الكشف عن ٨٢٥ ملوثًا غذائيًا كيميائيًا ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية.



وفى هذا السياق، أشادت "المحافظ" بالدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة للتأكد من جودة السلع وتطابقها للاشتراطات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة المستهلك.

وأكدت "محافظ دمياط" حرص المحافظة على تقديم كل أوجه التعاون لتعزيز هذا الدور داخل المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة بإحكام الرقابة على منظومة الغذاء وضمان وصول المواد الغذائية للمواطن بجودة عالية وآمنة.