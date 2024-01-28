الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث سُبل التعاون

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الأحد، الدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث ناقشا أُطر التعاون لتشديد الرقابة على السلع الغذائية، ومتابعة تلك المنظومة لضمان سلامة وجودة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين.

 

كما اطلعت على آخر التطورات بمعمل هيئة سلامة الغذاء بميناء دمياط تمهيدًا لافتتاحه، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن المعمل يقع على مساحة 1600 متر وتصل قدرته الاستيعابية إلى 63 ألف عينة سنويًا، ويشمل 4 أقسام للتحليل، الملوثات الكيميائية من متبقيات المبيدات ومتبقيات العقاقير البيطرية، والعناصر الثقيلة والمضافات الغذائية والملوثات العضوية الثابتة، وأضاف أن المعمل يضم ثلاثة أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيروس وبكتيريا وطفيليات، ولفت أيضًا إلى أنه تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الأجهزة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي.


 

وأكد الدكتور طارق الهوبى أن استراتيجية المعمل تهدف إلى فحص ٢٠٠ عينة يوميًا تشمل الخضروات والفواكه واللحوم والحبوب، كما يستهدف المعمل الكشف عن ٨٢٥ ملوثًا غذائيًا كيميائيًا ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية.
 

وفى هذا السياق، أشادت "المحافظ" بالدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة للتأكد من جودة السلع وتطابقها للاشتراطات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة المستهلك.

 

وأكدت "محافظ دمياط" حرص المحافظة على تقديم كل أوجه التعاون لتعزيز هذا الدور داخل المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة بإحكام الرقابة على منظومة الغذاء وضمان وصول المواد الغذائية للمواطن بجودة عالية وآمنة.

رئيس سلامة الغذاء رئيس هيئة سلامة الغذاء دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

عاجل.. الفرصة الأخيرة.. مد العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" لـ3 أشهر

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 فى هجوم على حدود الأردن وسوريا

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة