الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 17 حالة تعد على نهر النيل في دمياط

املاك الدولة
املاك الدولة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وأسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام الموجة عن إزالة 17 حالة تعدى تابعين لولاية حماية وتطوير نهر النيل بنطاق كفر البطيخ وكفر سعد على مساحة 2514 متر مربع.

 إزالة 32 حالة تعد خلال يومين 

وفى هذا السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين 32 حالة بمساحة اجمالية 4660 مترا مربعا.

وأكدت محافظ دمياط،  أن هناك تعاونا تاما بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

 التأكيد على التصدى الحاسم لأي محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية

و شددت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى الحاسم لأي محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة  الدورية لتلك المنظومة، حيث رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة ١١ قيراط من هيئة الإصلاح الزراعى بالايجار بتبويرها.

وتم على الفور التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومسئول هيئة الإصلاح الزراعى بكفر البطيخ،  وقاموا بالانتقال إلى الأرض محل التعدى، وبناء عليه، تم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستأجر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة
 

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