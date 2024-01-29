إزالة 14 حالة تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة بدمياط

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط، إزالة 14 حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمساحة ٣١٨ متر مربع، وذلك ضمن حملات الموجة ال٢٢ التى انطلقت أول أمس السبت.



وأضافت " محافظ دمياط " ان اجمالى الحالات التى تم إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٦ حالة بمناطق مختلفة، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة، وشددت " الدكتورة منال عوض " على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.

وتابعت محافظ دمياط أعمال حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام الموجة عن إزالة ١٧ حالة تعدى تابعين لولاية حماية وتطوير نهر النيل بنطاق كفر البطيخ وكفر سعد على مساحة ٢٥١٤ متر مربع.

فى السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٣٢ حالة بمساحة اجمالية ٤٦٦٠متر مربع.

أشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

شددت د.منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة الدورية لتلك المنظومة، حيث رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة 11قيراطًا من هيئة الإصلاح الزراعى بالايجار بتبويرها.