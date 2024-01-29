الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 14 حالة تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة بدمياط

دمياط
دمياط

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط، إزالة 14 حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمساحة ٣١٨ متر مربع، وذلك ضمن حملات الموجة ال٢٢ التى انطلقت أول أمس السبت.
 

وأضافت " محافظ دمياط " ان اجمالى الحالات التى تم إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٦ حالة بمناطق مختلفة،  لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة، وشددت " الدكتورة منال عوض " على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.

وتابعت محافظ دمياط أعمال حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام الموجة عن إزالة ١٧ حالة تعدى تابعين لولاية حماية وتطوير نهر النيل بنطاق كفر البطيخ وكفر سعد على مساحة ٢٥١٤ متر مربع.

فى السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٣٢ حالة بمساحة اجمالية ٤٦٦٠متر مربع.

أشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

شددت د.منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة  الدورية لتلك المنظومة، حيث رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة 11قيراطًا من هيئة الإصلاح الزراعى بالايجار بتبويرها.

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض أراض أملاك دولة إسعاف دمياط

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل