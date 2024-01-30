مجلس جامعة دمياط يزور معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ 55.. الخميس

عقد مجلس جامعة دمياط، اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، بجلسته رقم ٢٠٤ برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، وعضوية الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، والدكتور محمد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة.

واستهلّ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور سمير الجمال لتوليه منصب قائم بعمل عميد كلية الحقوق، موجهًا الشكر الدكتور مصطفى كامل عميد الكلية السابق لما قدمه من إنجازات وجهد وتفان في العمل خلال فترة عمادته للكلية.

وخلال كلمته، وجه رئيس الجامعة، الشكر للدكتور وائل فاروق الطييانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة على الجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، ومرورها بحيادية وانتظام.

كما أعلن الدكتور حمدان ربيع، تنظيم الجامعة زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 يوم الخميس الموافق ١ فبراير ٢٠٢٤ بوفد يرأسه ويضم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات ومدير عام رعاية الطلاب وأعضاء اتحادات طلاب الجامعة من الطلبة والطالبات.

وانتقل المجلس لمناقشة موضوعاته ومنها منح لقب علمي لوظيفة أستاذ "تميز علمي" ومنح ٢ لقب علمي لوظيفة أستاذ، ومنح ٦ لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٤ بوظيفة مدرسين، وتعيين ٣٧ بوظيفة معيد، ومنح ٩ درجة دكتوراه، ومنح ٢٦ درجة ماجستير في جامعة دمياط خلال المجلس.