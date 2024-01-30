لمواجهة النوة.. اصطفاف المعدات الميكانيكية في قرى دمياط

شارك اللواء محمد همام السكرتير العام لمحافظة دمياط، محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد، اللواء علاء البراوي مساعد مدير مديرية الأمن ونواب المركز والمدينة فى إصطفاف المعدات للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية السيطره عليها.

وفى سياق متصل، بحثت " محافظ دمياط " خطة مد شبكات المياه والصرف الصحى لتغطية المشروع والمنطقة المحيطة بتلك الخدمات، حيث اطلعت على مخططات التنفيذ التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الزمنية للمشروعات وتحديد أنسب المسارات لخطوط المرافق لتحقيق هذا المخطط..

كما اطلعت " الدكتورة منال عوض " على الموقف الخاص بشبكات الغاز، والكهرباء والاتصالات،، كما ناقشت عدد من المحاور المُتعلقة بهذا الملف وذلك لتلافى اى معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ،وأكدت " محافظ دمياط " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لدراسة كافة المقترحات وتنفيذ المخططات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال بهذا المشروع القومى، وتعزيز المنطقة بتلك الخدمات.



ناقشت محافظ دمياط، الموقف الخاص بشبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن والمنطقة المحيطة، وذلك خلال ترؤسها للاجتماع المُنعقد اليوم بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والادارات المعنية بديوان عام المحافظة في دمياط