ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9978 طنا تشمل 4193 طن كلينكر، و94 طن رمل، و3800 طن يوريا و280 طن أسمنت معبأ، و1611 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42524 طن تشمل 4900 طن ذرة و1508 طن خشب زان، و10706 طن خردة، و1161 طن زيت طعام، و1699 طن أبلاكاش، و7 أطنان معدات، و6814 طن قمح 4600 طن سكر، و6604 طن حديد، و4525 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 509 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2176 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105349 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143641 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5188 شاحنة.

استقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه، في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE)، والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من إإسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40، وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.