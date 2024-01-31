ماذا يفعل اصحاب الأمراض التنفسية المزمنة مع برودة الطقس؟

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يواجه أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة تحديات إضافية في الحفاظ على صحتهم الرئوية، يعتبر هذا الفصل فترة حساسة حيث يمكن أن يؤدي الجو البارد والرطوبة إلى زيادة الأعراض وتفاقم الحالة الصحية.

في هذا السياق، يستعرض موقع "الدستور" أفضل الإجراءات والرعاية الصحية التي يجب اتخاذها خلال فصل الشتاء لضمان راحة وصحة أفضل لأصحاب الأمراض التنفسية، مما يساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز نوعية حياتهم، فأصحاب الأمراض التنفسية المزمنة، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن، قد يواجهون تحديات إضافية خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس.

إليك بعض الاحتياطات والإجراءات التي يمكن اتخاذها:

الابتعاد عن التدخين:

تجنب التدخين أو التعرض للدخان السجائر، حيث يكون تأثيره على الجهاز التنفسي أكثر سوءًا خلال الطقس البارد.

البقاء دافئًا:

ارتداء طبقات مناسبة من الملابس للحفاظ على الجسم دافئًا، مع الاهتمام بتغطية الوجه إذا كان الهواء البارد يسبب مشاكل التنفس.

استخدام الرذاذات والأدوية بشكل منتظم:

الالتزام بجدول الرذاذات القائم على توصيات الطبيب، واستخدام الأدوية الموصوفة بانتظام للتحكم في الأعراض.

الابتعاد عن الملوثات البيئية:

تجنب التعرض للتلوث الهوائي، والبقاء في أماكن منظّفة وجيدة التهوية.

ممارسة التمارين الرياضية بحذر:

الرجوع إلى الطبيب قبل بدء أي نشاط رياضي، وتجنب ممارسة التمارين في الهواء البارد إذا كان يسبب تضاعفًا في الأعراض.

الابتعاد عن المصابين بالأمراض المعدية:

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية لتقليل خطر التعرض للفيروسات التي قد تزيد من الأعراض.

التخطيط للطوارئ:

الاحتفاظ بخطة طوارئ تتضمن معلومات الاتصال بالطبيب واستعدادات للتعامل مع أي تفاقم في الحالة الصحية.

ويجب عليك التواصل مع الطبيب لتحديد الاحتياطات الخاصة والتوجيهات الفردية يساعد في ضمان الرعاية الصحية الملائمة لأفراد ذوي الأمراض التنفسية المزمنة خلال فصل الشتاء