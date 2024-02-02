الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 2-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على سواحل البحر المتوسط والدلتا.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 2 فبراير على القاهرة والمحافظات ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود حالة الطقس المضطر بسبب نزول قطبي تمركز على البحر المتوسط أمام مصر فتسبب في أمطار غزيرة على سواحل المتوسط بشكل شبه يومي، وعلى المناطق الداخلية الشمالية من يوم لآخر.

 

وتشير آخر الدراسات إلى استمرار فرص الأمطار على سواحل البحر المتوسط وأقصى شمال الدلتا القريبة من الساحل حتى يوم الإثنين المٌقبل على أقل تقدير، وعلى المناطق الداخلية الشمالية مثل القاهرة الكبرى وباقي محافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء وخليج السويس حيث تكون الفرص محدودة وقليلة على إجمالي الأيام بداية من اليوم الجمعة وحتى الإثنين المُقبل ولا تؤثر على الحركة بشكل كبير.

 

وتتشكل حركة الرياح الشمالية الغربية المعتدلة، والتي تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية.

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حالة الطقس اليوم في الإسكندرية 

تستمر حالة الطقس المضطربة في السيطرة على الإسكندرية، ويكون الطقس غائم جزئيًا مع فرصة ضئيلة لسقوط أمطار خفيفة، وتشكل رياح شمالية غربية معتدلة.

 

وتسجل درجة الحرارة  على الإسكندرية 17 عظمى، و9 للصغرى. 

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درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر 

 

القاهرة: عظمى: 20 درجة مئوية، صغرى: 12 درجة مئوية.

الإسكندرية: عظمى: 20 درجة مئوية، صغرى: 11 درجة مئوية.

مطروح: عظمى: 19 درجة مئوية، صغرى: 10 درجة مئوية.

المنيا: عظمى: 21 درجة مئوية، صغرى: 10 درجة مئوية.

سوهاج: عظمى: 22 درجة مئوية، صغرى: 9 درجة مئوية.

الأقصر: عظمى: 23 درجة مئوية، صغرى: 10 درجة مئوية.

أسوان: عظمى: 24 درجة مئوية، صغرى: 11 درجة مئوية.

بورسعيد: عظمى: 20 درجة مئوية، صغرى: 12 درجة مئوية.

الزقازيق: عظمى: 21 درجة مئوية، صغرى: 12 درجة مئوية.

شرم الشيخ: عظمى: 24 درجة مئوية، صغرى: 12 درجة مئوية.

السويس:عظمى: 22 درجة مئوية، صغرى: 13 درجة مئوية.

الغردقة: عظمى: 24 درجة مئوية، صغرى: 12 درجة مئوية.

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