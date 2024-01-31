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مصر

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

كام طوبة
كام طوبة

يحرص الالآف من المواطنين مع بداية اليوم معرفة النهارده كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم في مصر عبر جوجل، حيث أنه يعتبر من اشهر الشهور التي تمتاز بالبرودة الشديدة والأمطار بمصر في موسم الشتاء، ويعتبر شهر طوبة هو الشهر الخامس في التقويم المصري، وذلك بالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول موعد بداية شهر طوبه.

النهارده كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة النهارده كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم في مصر

ومن الجدير بالذكر، انطلق شهر طوبة في عام 2024 منذ يوم 10 يناير، ومن المقرر أنه سينتهي شهر طوبه في يوم 8 فبراير، وهو الشهر القبطي رقم  خمسة حيث سيكون مدته 30 يومًا.

النهارده كام طوبة 2024

اليوم الأربعاء الموافق 22 طوبة 1740ق في التقويم القبطي في جميع محافظات مصر.

ورقة نتيجة اليوم في مصر

  • اليوم  الأربعاء 31/1/2024 في التقويم الميلادي.
  • اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر رجب في التقويم الهجري.
  • اليوم الأربعاء الموافق 22 طوبة 1740ق في التقويم القبطي.

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كام طوبه اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم الجمعة 19-1-2024

الأيام المتبقية في شهر طوبة

  • جاء يوم 23 طوبة 1740،  يوم الخميس الموافق  من1 فبراير2024 في مصر.
  • جاء يوم 24 طوبة 1740،  يوم الجمعة الموافق 2 من فبراير 2024 في مصر.
  • جاء يوم 25 طوبة 1740، يوم السبت الموافق 3 من فبراير 2024 في مصر.
  • جاء يوم 26 طوبة 1740،  يوم الأحد الموافق 4 من فبراير 2024 في مصر.
  • جاء يوم 27 طوبة 1740، يوم الإثنين الموافق 5 من فبراير 2024 في مصر.
  • جاء يوم 28 طوبة 1740،  يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 في مصر.
  • جاء يوم 29 طوبة 1740، يوم الأربعاء الموافق 7 من فبراير 2024 في مصر.
  • جاء يوم 30 طوبة 1740، يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024 في مصر.
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