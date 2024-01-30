خلال فصل الشتاء.. كيف يمكنك الحصول على فيتامين د بكميات وفيرة؟

‏كثيرون منا خلال فصل الشتاء لا يعلمون ما هي المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على فيتامين د، فهو لا يكون متوفر بكمية كبيرة بسبب حالة الطقس السيىء، ما يعرض البعض إلى مشاكل صحية متعلقة بنقصه مثل الشعور بالكسل والخمول وعدم القدرة على القيام ببعض الأشياء.



وتستعرض “الدستور” مجموعة من المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على فيتامين د، خلال فصل الشتاء منها تناول البيض، كما يمكن الاعتماد على تناول الأفوكادو خلال وجبة الإفطار لأنه يساعد في منح الجسم الذي يحتاجه، ويمكن أيضا الحصول على فيتامين د بتناول الحليب.



‏ويمكن الحصول أيضا على فيتامين د من خلال محاولة التعرض للشمس خلال فترة الصباح فستساعد الشمس حتى ولو بسيطة في منح الجسم فيتامين د، ويجب الحرص على المكوث في الشمس ما يقرب منه ساعة على الأقل.



‏ويمكن أيضا الحصول على فيتامين د خلال فصل الشتاء من خلال تناول بعض الزيوت مثل زيت الزيتون فيساعد زيت الزيتون على منح الجسم فيتامين د، يمكن أيضا الحصول على فيتامين د من خلال تناول الأسماك مثل سمك السلمون الذى يساعد على منح الجسم فيتامين د، كذلك سمك المكريل من المصادر المميزة لفيتامين د، كما يعتبر سمك الساردين من افضل مصادر فيتامين د ايضا.

ويجب الحرص على تناول البرتقال فيساعد تناول البرتقال على منح الجسم فيتامين د ايضا، لذا يجب الحرص على تناول البرتقال بكميات كبيرة خلال فصل الشتاء.